Румыния и Болгария «частично» присоединились к Шенгену

Румыния и Болгария достигли соглашения с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю с марта 2024 года, а переговоры о сухопутных границах продолжатся в следующем году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Румынии.

«С марта румыны смогут пользоваться преимуществами Шенгенской зоны на воздушных и морских путях», - сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. - «Я убежден, что в 2024 году мы завершим переговоры и по сухопутным границам».

Австрия выступила против расширения безвизовой Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию на встрече министров внутренних дел Европейского Союза год назад, заявив, что уровень нелегальной иммиграции все еще слишком высок, и что обе страны должны сделать больше для ее предотвращения перед вступлением в Шенгенскую зону.

После того, как они договорились об усилении мер безопасности на границах и заручились поддержкой других стран ЕС, Австрия частично уступила, предложив поэтапное вступление.