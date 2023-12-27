Коалиция НПО будет следить за президентскими выборами

Для проведения мониторинга на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, создана коалиция НПО. Об этом сообщили АПА в коалиции по мониторингу выборов «Mənim səsim» («Мой голос»).

Сообщается, что председатель ОО «Женская правозащитная организация имени Д.Алиевой» Новелла Джафарова, председатель ОО «Защита прав человека и верховенства закона» Саида Годжаманлы и председатель азербайджанского отделения Международной правозащитной организации Саадат Бананярлы учредили Коалицию по мониторингу выборов «Mənim səsim» для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов, которые состоятся в Азербайджанской Республике 7 февраля 2024 года.

«В работе коалиции будет участвовать группа известных экспертов и политологов, наша команда профессиональных наблюдателей. Коалиция будет следить за всеми этапами выборов, подготовит и представит общественности промежуточные и итоговые отчеты, а также отчеты в день выборов», - говорится в заявлении коалиции.