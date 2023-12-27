У турецкой лиры новый минимум. Она вторая худшая валюта

Государственные облигации Турции и лира упали после повышения минимальной заработной платы на 49%, которое, как ожидается, будет способствовать новому витку инфляции.

Правительство повысило чистую минимальную заработную плату на 2024 год до 17 002 лир (578 долларов), чтобы снизить стоимость жизни. Это верхняя граница диапазона 40-50%, который, по словам Goldman Sachs и Morgan Stanley, может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики центральным банком.

Лира упала на 0,2% и торговалась на уровне 29,4509 за доллар. Валюта потеряла 36,5% по отношению к доллару в этом году, что делает ее второй худшей валютой развивающихся стран, отслеживаемой Bloomberg, после аргентинского песо.