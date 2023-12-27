Ильхам Алиев наградил адвоката Мухтара Мустафаева
Сегодня, 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о награждении медалью «Терегги» известного азербайджанского адвоката, члена президиума Коллегии адвокатов Мухтара Мустафаева.
Мухтар Мустафаев является одним из известных представителей азербайджанской юриспруденции, долгое время работал в следственных органах страны и приобрел большую известность и популярность в качестве адвоката.
Он принимал участие в качестве защитника во многих судебных процессах, представляющих общественную значимость.