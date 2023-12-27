Главком Нидерландов призывает готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен, который с нового года уходит в отставку, заявил, что страна и общество должны готовиться к войне с Российской Федерацией, сообщает NL Times.

По словам генерала, Гаага должна последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, ведь они граничат с РФ или находятся близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны.

"Нидерланды должны серьезно бояться войны, и наше общество должно готовиться к ней. Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", – отметил Вайнен, добавив, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Военный предупредил, что РФ продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор.