Состоялась церемония награждения победителей 11-го Республиканского конкурса детского творчества «Чрезвычайные ситуации глазами детей», организованная Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерством науки и образования Азербайджана.

Как сообщили в МЧС, в мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, исполняющий обязанности исполнительного директора Азербайджанского молодежного фонда Гадир Халилов, генеральный секретарь Объединения волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев, сотрудники МЧС, министерств науки и образования, молодежи и спорта, дети, ставшие победителями конкурса, представители общественности и родители.

Отметим, что работы, представленные на конкурс, были оценены жюри и определены победители. Первое место заняли 46, второе - 53, третье место - 99 детей. Поощрительный приз получили 93 участника.