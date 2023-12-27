Венесуэла осуждает

Венесуэла решительно осуждает прибытие патрульного корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны, что представляет собой прямую угрозу миру в регионе, и требует прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает прибытие патрульного корабля HMS Trent ВМС Великобритании к берегам Гайаны, что представляет собой враждебную провокацию и нарушение недавно принятой Декларации <…>, которая является дорожной картой решения территориального спора по Гайане-Эссекибо между Гайаной и Венесуэлой", - указывает МИД южноамериканской страны.

В заявлении говорится, что "присутствие военного корабля является крайне опасным, так как сопровождается заявлениями политиков и военных <…>, которые пытаются вмешаться в территориальный спор". "Эти заявления совпадают с действиями Южного командования США, что несомненно несет прямую угрозу миру и стабильности в регионе", - подчеркивается в документе.

"Венесуэла настаивает на том, чтобы власти Гайаны незамедлительно приняли меры по выводу корабля HMS Trent и воздержались от дальнейшего вмешательства военных держав в территориальный спор", а также "оставляет за собой право защищать морскую и территориальную целостность Родины", - говорится в заявлении МИД.