Напомним, что перечень блюд и напитков новогоднего стола среднестатистической азербайджанской семьи, состоящей из четырех человек, сформировался – и, как выясняется, на долгие годы - еще в советские времена. Блюда праздничного стола состоят, преимущественно, из закусок, трех видов салатов, двух горячих блюд, десерта, фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.

В канун Нового года редакция haqqin.az традиционно подсчитывает, во сколько, исходя из цен на продукты питания в супермаркетах и на рынках столицы, обойдется бакинским семьям праздничный стол.

Как сообщил редакции haqqın.az экономист Рауф Гараев, учитывая незначительный, но, все-таки, рост цен на потребительском рынке, связанный с продуктами питания, удорожание меню новогоднего стола следует рассчитывать, исходя из годовой инфляции, составляющей 8-10 процентов.

Таким образом, ингредиенты для таких классических блюд Нового года, как «Столичный салат», винегрет и селедка под шубой (250 граммов на каждого члена семьи), обойдутся, примерно, в 60 манатов. В расчет берется 700-граммовая банка майонеза (6-7 манатов), два пакета сметаны (9-10 манатов), банка зеленого горошка (3,5-4 маната), банка сладкой кукурузы (3,5-5,5 маната), картофель, яйца, куриное филе, свекла, консервированная фасоль, сельдь, маринованные огурцы и пр.

За ассорти из колбас и сыров, а также мясные копчености, соленья, свежую зелень, огурцы и помидоры придется заплатить еще 55-60 манатов.

Из горячих блюд остановимся, конечно же, на всеми любимом плове. Килограмм телятины или баранины обойдется нам в 19 манатов. Ну, а если добавить к мясу рис, четыре вида сухофруктов, масло, пряности и прочие ингредиенты, то праздничный плов будет стоить в районе 50-55 манатов, а рыба в качестве второго горячего блюда – еще в 14-15 манатов.

Таким образом, для средней бакинской семьи два горячих блюда обойдутся, где-то, в 70-75 манатов.

Ну и как же без десерта?! За торт, грецкие орехи, фундук, фисташки, изюм, фрукты (бананы, апельсины, ананас) и коробку шоколадных конфет придется добавить еще, как минимум, 60-65 манатов.

Важная часть новогоднего меню – это, конечно же, шампанское, как незаменимый атрибут новогоднего застолья, а также прохладительные напитки, минеральная вода, соки… Итого – 20-25 манатов.

Подводя итоговую черту под праздничной калькуляцией, сообщаем, что Новогодний стол-2024 обойдется среднестатистической бакинской семье из четверых человек, примерно, в 295-300 манатов.

Напомним, что в прошлом году стоимость праздничного стола для четырех членов семьи составляла 270 манатов.

С наступающим Новым годом!