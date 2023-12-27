Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 21:50

Одной из наиболее значимых встреч президента Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге стали переговоры главы государства с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Оба лидера обсудили предстоящий в начале 2024 года визит президента Лукашенко в Азербайджан, в рамках которого будет подписан план совместного межправительственного взаимодействия на среднесрочную перспективу. По итогам консультаций Ильхама Алиева и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге главам правительств Азербайджанской Республики и Республики Беларусь были даны поручения разработать перспективный перечень совместных кооперационных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и военно-промышленного комплекса.

Беларусь недооценивают в Баку Прежде всего, необходимо отметить, что по причине небольших объемов двухстороннего товарооборота и скромных масштабов белорусской экономики, в сравнении, скажем, с российской, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью зачастую остается недооценённым в азербайджанских СМИ. Что объяснимо, поскольку Беларусь в определенном смысле находится в тени России. Хотя в реальности эта страна на протяжении многих лет ведет вполне самостоятельную внешнеэкономическую и политическую линию. Характерно в этой связи, что для внешних партнёров белорусский вектор выглядит как пример положительной трансляции российского влияния, как своеобразное зеркало большой России, в котором нивелируются сложные противоречия, нередко возникающие при взаимодействии России с партнерами из СНГ. В частности, одним из таких "сложных факторов", является вынужденная необходимость России сочетать сразу два взаимоисключающих вектора - партнёрские, а с недавних пор союзнические отношения с Азербайджаном и договорные обязательства по военно-политической поддержке Армении. Перед Беларусью такая дилемма не возникает. Если учесть, что российско-белорусское Союзное государство – это наиболее глубокий уровень интеграции на постсоветском пространстве, то отношения с Минском у Баку всегда находились на особом позитивном счету, являясь примером наиболее близкого и бесконфликтного взаимодействия славянского и тюркского государств. О чем красноречиво говорят цифры их взаимодействия по линии военно-промышленного комплекса. Белорусский вклад в азербайджанскую Победу Эксперты в сфере вооружений и ВПК полагают, что только в 2020 году, до начала 44-дневной войны в Карабахе, Беларусь поставила Азербайджану военную технику и оборудование на сумму не менее, чем 30 миллионов долларов. И это - лишь небольшая составляющая военно-технического сотрудничества двух стран.

В 2018 году Минск санкционировал поставку в Азербайджан десяти ракетных комплексов «Полонез». Известно, что эта белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО), принятая на вооружение в 2016 году, имеет характеристики оперативно-тактического ракетного комплекса с дальностью поражения от 120 до 300 километров. Большая часть информации о «Полонезах» до сих пор является секретной. Сумма поставок Азербайджану десяти «Полонезов» в публичном пространстве никогда не фигурировала. Равно как и стоимость ракет, транспортно-заряжающих машин, пунктов управления, а также радиолокационных станций. Помимо этого, с 2005 по 2012 годы Беларусь поставила Азербайджану 153 танка Т-72 и одиннадцать дозвуковых штурмовиков Су-25, с 2008 по 2009 годы - двенадцать самоходных артиллерийских установок “Пион” калибра 203 мм, с 2010 по 2011 годы - 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм, а в 2017 году в Азербайджан были проданы 26 гаубиц “Гиацинт-Б” калибра 152 мм. На самом же деле, это далеко не полный перечень систем вооружений и боеприпасов, которые Беларусь поставила в Азербайджан. Вклад Баку в финансовую устойчивость Минска Наиболее серьезным испытанием для отношений Минска и Баку стал 2010 год. Из-за кризиса, вызванного масштабными вложениями Беларуси в национальные проекты развития, превысившими бюджетные доходы, в стране возникла проблема текущей задолженности по закупкам российского газа. Именно в этот период Александр Лукашенко напрямую обратился к Ильхаму Алиеву за помощью в создавшемся положении технического дефолта. И Баку без промедления выделил Минску для погашения задолженности перед "Газпромом" и восстановления необходимого для промышленности уровня газовых поставок кредит в размере 200 миллионов долларов. Этот экзамен на взаимовыручку оба государства прошли на «отлично». А в июле 2011 года Азербайджан выделил для ОАО "Беларуськалий" под гарантии белорусского правительства ещё один, уже коммерческий кредит в размере 300 миллионов долларов. Который позволил крупнейшему в Европе производителю калийных удобрений начать реализацию новых проектов и стабилизировал бюджет очередной "Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг.".

Торговля и промышленность вдоль МТК «Север-Юг» После подписания Ираном расширенного торгового соглашения с ЕАЭС, в Каспийском регионе будут интенсифицироваться процессы развития свободных экономических зон и промышленной кооперации. Непосредственно для Минска особую важность приобретает связка Астрахань-Баку-порты Каспийского моря-Иран-порты Персидского залива. Причем речь идёт о всех видах транспорта - автомобильном, морском и железнодорожном. Проходя через промышленно-производственные зоны в досягаемости портов и узлов магистральных коммуникаций, сырье и комплектующие материалы будут перерабатываться в готовую продукцию, следующую по маршрутам МТК Каспийского региона. В частности, в 2022 году торговый оборот Астраханской области с Беларусью вырос на 35,4 процента. По данным министерства внешних связей Астраханской области, в регионе зарегистрировано более десяти компаний с участием белорусского капитала. Сегодня Астрахань поставляет в торговые хабы Беларуси товары легкой промышленности и сельхозпродукцию, а из Беларуси, в свою очередь, налажены поставки бытовой техники, лифтов, текстиля и продуктов питания. Причем власти Астраханской области готовы в рамках каспийской координации содействовать наращиванию транзитных грузоперевозок Беларуси с каспийскими государствами через областные порты. В частности, налажено взаимодействие между СЭЗ "Могилев" и особой экономической зоной "Лотос", подписавших в марте 2023 года соглашение о сотрудничестве. Разрабатывается перспективный план работы между астраханской ОЭЗ и СЭЗ "Брест", установлены контакты с СЭЗ "Витебск" и "Гродноинвест". Российское ОАО "РЖД" также рассчитывает на эффект расширения белорусских поставок, введя понижающие коэффициенты на транзитные перевозки для белорусских производителей, а также снизив тариф на транспортировку из Беларуси через припортовые станции Астраханской области нефтепродуктов, минеральных удобрений и щепы. Данный пример уже готовой торговой архитектуры можно масштабировать как на юг, по линиям МТК «Север-Юг», так и по широтным направлениям других магистральных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.

Белорусская продукция лесо- и деревообработки устойчиво востребована на новых рынках - в Иране, Китае, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане… Высоким спросом на рынках Евразии пользуются также белорусская металлопродукция, машиностроение Минского тракторного завода, продукция аграрной переработки, и, конечно же, калийные удобрения. Благодаря взаимной торговле и последующему перекрестному инвестированию, транспортно-логистических услуги потянут за собой расширение туристических, оздоровительных и образовательных услуг между странами каспийского региона, ЕАЭС и более дальних зон, вплоть до арабских государств Персидского залива. Минск рассчитывает, что по итогам 2023 года объемы поставок автотехники, нефти и нефтепродуктов, леса, бумаги по МТК «Север-Юг» вырастут на 10 процентов. В абсолютных цифрах они пока не будут превышать 500 тысяч тонн, однако процесс уже начался, и визит Александра Лукашенко в Баку будет этому способствовать. Карабахский союзник И, наконец, центральная тема в совместной повестке – это развитие возвращённых экономических районов Карабаха и Восточного Зангезура. Беларусь, по существу, - одна из немногих стран мира, которая вместе с Пакистаном и Узбекистаном выступала исключительно с позиций, совпадавших со стратегией Баку. Ещё до прихода к власти Никола Пашиняна президент Лукашенко неоднократно и публично призывал руководство Армении решить конфликт с Азербайджаном рационально, в позитивном ключе.