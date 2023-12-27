Сахиль Бабаев об успехах проведенных реформ

За последние пять лет минимальная зарплата в Азербайджане выросла в 2,7 раза. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии вручения премии "Dayaq" ряду представителей бизнеса.

"В рамках масштабных программ социальных реформ, реализованных за последние пять лет, минимальная заработная плата в Азербайджане выросла в 2,7 раза. За указанный период средняя заработная плата выросла до 80 процентов, медианная заработная плата увеличилась в 2,2 раза, а фонд оплаты труда - в 2,7 раза", - отметил он.

Также министр добавил, что за последние пять лет ежемесячный размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырос в три раза.

"За этот период минимальные пенсии в Азербайджане увеличились в 2,5 раза, социальные пособия и пенсии - в пять раз, а ежемесячный размер адресной социальной помощи - в три раза. В целом социальные реформы охватывают более 4 миллионов граждан Азербайджана. Ежегодная сумма равна 7 миллиардам манатов", - отметил глава ведомства.