Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 28 декабря 2023, 22:52

«Приближается Рождество, но невеселы лица простых парижан», - был на советском телевидении такой расхожий пропагандистский штамп. Сейчас его впору применить к россиянам: «Приближается Новый год, но невеселы лица москвичей…». Впрочем, москвичам на общем фоне куда легче других.

Такие серьезные и вполне официальные организации как Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт психологии и Институт психолого-экономических исследований Российской Академии наук провели мониторинг настроений россиян, их социально-экономических ожиданий. И вот что у них вышло. Ученые разделили невесело настроенных россиян на три основные группы, вынеся за скобки управленческую бюрократию. В первую группу включили собственников малого и среднего бизнеса. Их ожидания и модели поведения исследователи описали как умеренно пессимистические.

Они видят два вероятных сценария развития России, от которых не ждут ничего для себя хорошего. Либо будут нарастать административно-плановые компоненты по модели позднего СССР, либо будет идти укрупнение бизнеса за их счет. Борьбу за кадры с крупными игроками на рынке труда они проигрывают. Отсюда их невеселые настроения и отказ планировать свою деятельность дальше, чем на ближайшие три месяца. Ни о какой инвестиционной активности не может быть и речи. Во второй группе те, кто оказался мобилизован или законтрактован для службы в армии и участия в боевых действиях в Украине, а до этого имевшие низкие и средние доходы по своему региону. Их ожидания роста доходов сменились по ходу года на предпочтение тратить все здесь и сейчас, поскольку по окончании службы они не ожидают ничего хорошего в своем экономическом положении. 40% получаемых средств – жалования и выплат за ранение – уходит на погашение старых долгов и приобретение самого необходимого, чего раньше семья не могла себе позволить. Много уходит на питание, какая-то часть сберегается на «черный день». Настроения крайнего пессимизма.