Ожидания россиян: впереди ничего хорошего глас народа - глас Божий
«Приближается Рождество, но невеселы лица простых парижан», - был на советском телевидении такой расхожий пропагандистский штамп.
Сейчас его впору применить к россиянам: «Приближается Новый год, но невеселы лица москвичей…». Впрочем, москвичам на общем фоне куда легче других.
Такие серьезные и вполне официальные организации как Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт психологии и Институт психолого-экономических исследований Российской Академии наук провели мониторинг настроений россиян, их социально-экономических ожиданий. И вот что у них вышло.
Ученые разделили невесело настроенных россиян на три основные группы, вынеся за скобки управленческую бюрократию.
В первую группу включили собственников малого и среднего бизнеса. Их ожидания и модели поведения исследователи описали как умеренно пессимистические.
Они видят два вероятных сценария развития России, от которых не ждут ничего для себя хорошего. Либо будут нарастать административно-плановые компоненты по модели позднего СССР, либо будет идти укрупнение бизнеса за их счет. Борьбу за кадры с крупными игроками на рынке труда они проигрывают. Отсюда их невеселые настроения и отказ планировать свою деятельность дальше, чем на ближайшие три месяца. Ни о какой инвестиционной активности не может быть и речи.
Во второй группе те, кто оказался мобилизован или законтрактован для службы в армии и участия в боевых действиях в Украине, а до этого имевшие низкие и средние доходы по своему региону. Их ожидания роста доходов сменились по ходу года на предпочтение тратить все здесь и сейчас, поскольку по окончании службы они не ожидают ничего хорошего в своем экономическом положении.
40% получаемых средств – жалования и выплат за ранение – уходит на погашение старых долгов и приобретение самого необходимого, чего раньше семья не могла себе позволить. Много уходит на питание, какая-то часть сберегается на «черный день». Настроения крайнего пессимизма.
Третья группа наиболее многочисленна. Они не видят, как изменения, связанные с войной, могут привести к повышению справедливости действующей социально-экономической модели. Больше того, они склонны считать, что общественное доверие было властью обмануто.
При этом, хотя резких потрясений удалось на этом этапе избежать, в будущем настроены столкнуться с кризисом, сравнимым с тем, что случился в конце 80-х – начале 90-х годов. Намерены выживать, рассчитывая только на свои силы.
Для всех этих групп характерно заметное падение уровня доверия к государству, еще больше – к официальным данным и информационной картинке. Доверие остается только к Владимиру Путину, и то лишь потому, что от него ожидают успехов на внешнеполитическом контуре. А внутри – никаких светлых ожиданий. Откуда им взяться, пока идет война?