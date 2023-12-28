Ожидания россиян: впереди ничего хорошего глас народа - глас Божий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

«Приближается Рождество, но невеселы лица простых парижан», - был на советском телевидении такой расхожий пропагандистский штамп.

Сейчас его впору применить к россиянам: «Приближается Новый год, но невеселы лица москвичей…». Впрочем, москвичам на общем фоне куда легче других.

Доверие остается только к Владимиру Путину, и то лишь потому, что от него ожидают успехов на внешнеполитическом контуре

Такие серьезные и вполне официальные организации как Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт психологии и Институт психолого-экономических исследований Российской Академии наук провели мониторинг настроений россиян, их социально-экономических ожиданий. И вот что у них вышло.

Ученые разделили невесело настроенных россиян на три основные группы, вынеся за скобки управленческую бюрократию.

В первую группу включили собственников малого и среднего бизнеса. Их ожидания и модели поведения исследователи описали как умеренно пессимистические.

Ожидания представителей малого бизнеса никогда не были столь пессимистическими

Они видят два вероятных сценария развития России, от которых не ждут ничего для себя хорошего. Либо будут нарастать административно-плановые компоненты по модели позднего СССР, либо будет идти укрупнение бизнеса за их счет. Борьбу за кадры с крупными игроками на рынке труда они проигрывают. Отсюда их невеселые настроения и отказ планировать свою деятельность дальше, чем на ближайшие три месяца. Ни о какой инвестиционной активности не может быть и речи.

Во второй группе те, кто оказался мобилизован или законтрактован для службы в армии и участия в боевых действиях в Украине, а до этого имевшие низкие и средние доходы по своему региону.  Их ожидания роста доходов сменились по ходу года на предпочтение тратить все здесь и сейчас, поскольку по окончании службы они не ожидают ничего хорошего в своем экономическом положении.

40% получаемых средств – жалования и выплат за ранение – уходит на погашение старых долгов и приобретение самого необходимого, чего раньше семья не могла себе позволить. Много уходит на питание, какая-то часть сберегается на «черный день». Настроения крайнего пессимизма.

А военные и контрактники все откладывают на "черный день"

Третья группа наиболее многочисленна. Они не видят, как изменения, связанные с войной, могут привести к повышению справедливости действующей социально-экономической модели. Больше того, они склонны считать, что общественное доверие было властью обмануто.

При этом, хотя резких потрясений удалось на этом этапе избежать, в будущем настроены столкнуться с кризисом, сравнимым с тем, что случился в конце 80-х – начале 90-х годов. Намерены выживать, рассчитывая только на свои силы.

Для всех этих групп характерно заметное падение уровня доверия к государству, еще больше – к официальным данным и информационной картинке. Доверие остается только к Владимиру Путину, и то лишь потому, что от него ожидают успехов на внешнеполитическом контуре. А внутри – никаких светлых ожиданий. Откуда им взяться, пока идет война?