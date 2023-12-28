Инара Рафикгызы, судебный репортер 28 декабря 2023, 23:12

50-летний Полад Исмаилов был оправдан после четырех лет заключения в тюрьме. Исмаилов отбывал 11-летний тюремный срок по обвинению в умышленном убийстве. Как выясняется, Полад Исмаилов отсидел в тюрьме четыре года за преступление, которое не совершал. Из-за угроз безопасности его сыновьям он подписал признание в том, что совершил убийство, хотя у суда не было ни одного доказательства его причастности к этому преступлению. Согласно рассказу Исмаилова, хотя обвинение в убийстве 61-летней Сейран Эйюбовой, у которой он снимал квартиру хозяйки в Закаталах, было выдвинуто в феврале 2011 года, его арестовали в феврале 2020 года. Вначале он был задержан на 10 суток за сопротивление органам полиции, после чего ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

В материалах следствия указано, что Исмаилов письменно сознался в преступлении девятилетней давности. Согласно материалам уголовного дела, Полад Исмаилов, водитель большегрузного автомобиля, совершая рейсы в Закатало-Белоканский регион, как правило, оставался на ночлег в доме Сейран Эйюбовой, которая сдавала его в суточную аренду. Что же касается мотивов убийства, то в материалах следствия утверждалось, что за несколько лет до преступления Исмаилов приводил в дом Эйюбовой женщину, о чем спустя время хозяйка квартиры проинформировала полицию. Что и стало причиной конфликта. Помимо этого, за день до убийства хозяйка дома не позволила Исмаилову переночевать на его обычном месте, отдав койку другому квартиранту. И тогда, по версии следствия, Исмаилов решил отомстить Эйюбовой. «Мне угрожали и заставили сознаться в преступлении, которое я не совершал, - рассказал Полад Исмаилов. - У меня двое сыновей, и им постоянно угрожали. Я не преступник, и показания той женщины — чистая ложь, такого вообще не было! Меня, невинного человека, разлучили с семьей на четыре года!..»