В Вильнюсском аэропорту задержали гражданина Литвы, у которого был рюкзак с символикой российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает Delfi.

По словам пресс-секретаря «Литовских аэропортов» Тадаса Василяускаса, после задержания вещи пассажира тщательно осмотрели, никаких угрожающих предметов не обнаружили, но из-за символики вызвали полицию и Службу охраны госграницы.

«Мы обратились в полицию, мы верим, что она разъяснит, что мы можем делать в таких случаях сами или с помощью полиции. Этого пассажира проверили. Как и другие пассажиры, он прошел в зал ожиданий без запрещенных вещей», – отметил он.