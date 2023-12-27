Венесуэла начинает военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно отверг прибытие корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, дал указание усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы.

"Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа - народа Венесуэлы", - заявил Мадуро во время новогоднего приветствия боливарианских вооруженных сил, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión. Венесуэла соблюдает достигнутое с Гайаной соглашение по урегулированию территориального спора, "но не может оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы, откуда бы она ни исходила, и пропорционально ответит на нее", сказал Мадуро.

Президент дал указание "в ответ на провокацию Великобритании" против Венесуэлы "начать оборонительные действия вооруженных сил" и отдал приказ о начале военных учений у берегов Атлантического побережья страны. "Венесуэла имеет право на оборону, на спокойствие и мир. Мы не приемлем провокаций и угроз ни от кого и ни от чего. Венесуэла с твердостью и патриотизмом отвечает на угрозы и провокации", - подчеркнул Мадуро.



Ранее МИД Венесуэлы осудил прибытие патрульного корабля ВМС Великобритании к берегам Гайаны.