Туристы пойдут «по следам Гейдара Алиева в Нахчыване»

Джейхун Наджафов, собкор, Нахчыван 01:05

В продолжение серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, Государственное Агентство по туризму (ГАТ) провело в Нахчыванской автономной республике для представителей туристической индустрии и журналистов презентацию нового тура «По следам общенационального лидера Гейдара Алиева». Как передает haqqın.az, в ходе поездки представители СМИ и туристической сферы посетили архитектурно-мемориальный комплекс, возведенный на могиле великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Важно напомнить, что в 1982 году именно по инициативе Гейдара Алиева останки поэта были перевезены в родной Нахчыван и захоронены рядом с его домом. В объекты посещений в рамках тура входят музей Гейдара Алиева, бывший Педагогический техникум, в котором общенациональный лидер учился с 1938 по 1939 годы и который является сегодня музеем работ известного художника Бахруза Кенгерли, историческое здание духовной семинарии Zaviyə-Mədrəsə, где ныне расположен Туристический информационный центр НАР, здание Дома пионеров Нахчывана, построенное в 30-х годах ХХ века, религиозно-культурный памятник «Əshabi-Kəhf», реконструированный по личному распоряжению Гейдара Алиева, историко-архитектурный памятник «Xan Sarayı» в Ордубаде, музейный комплекс под открытым небом Момина Хатун, Нахчыванский национальный драматический театр, исторический памятник «Əlincəqala», здание «Qeysəriyyə», исторический памятник пятничной мечети в Ордубаде… В ходе презентации нового туристического маршрута Кянан Гулузаде, советник председателя Госагентства по туризму, отметил, что основы туризма в Азербайджане были заложены Гейдаром Алиевым, и это направление успешно продолжается нынешним главой государства, президентом Ильхамом Алиевым.

Гулузаде отметил, что новый тур «По следам Гейдара Алиева» является вкладом ГАТ в диверсификацию туристических продуктов страны. Подводя итоги уходящего года, советник председателя ГАТ сообщил, что число иностранцев, посетивших Азербайджан в 2023-м году, превысило два миллиона. Другими словами, речь идет о 30-процентном росте туристического потока за постпандемийный период. Что же касается объема внутреннего туризма, то он достиг допандемийных показателей, составив 5 миллионов туристических поездок за год. «Ближайшей целью Агентства является увеличение туристических продуктов и направлений с тем, чтобы в 2024 году довести уровень въездного турпотока до 4 миллионов человек», - сказал Кянан Гулузаде. На презентации была представлена детальная информация о новом туре, об исторических и культурных памятниках в Нахчыване, охране которых общенациональный лидер уделял особое внимание, а также о местах, связанных с жизнью и деятельностью Гейдара Алиева.

Фуад Наджафли, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской автономной республике, рассказал в интервью haqqın.az, что туризм сегодня является одной из одиннадцати приоритетных сфер развития региона, выбранных из 40 различных отраслей экономики. «Нахчыван имеет огромный туристический потенциал, который, к сожалению, на протяжение многих лет оставался нереализованным, - подчеркнул полномочный представитель главы государства в НАР. - Все 11 ведущих направлений, включая туризм, представляют собой взаимосвязанную, комплексную систему, которая модернизируется и развивается. К сожалению, в Нахчыване остро стоят проблемы засухи и нехватки воды, оказывающие негативное воздействие на сельское хозяйство, являющееся важнейшей отраслью региона. В большей степени это связано с расточительным использованием водных ресурсов трансграничных рек». По словам Наджафли, после завершения работ, связанных с подготовкой технико-экономического обоснования, в Нахчыване начнется реализация крупных инфраструктурных проектов, а также создание Свободной экономической зоны. «В Программе по социально-экономическому развитию НАР на 2023-2027 годы заложена огромная работа по кардинальному преобразованию региона, - подчеркнул Наджафли. - Сейчас идет интенсивная подготовка различных проектов, уже официально объявлены тендеры... Думаю, к 2030 году запланированная работа даст свои плоды, и все мы увидим новый, процветающий Нахчыван».