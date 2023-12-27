Туристы пойдут «по следам Гейдара Алиева в Нахчыване»
В продолжение серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, Государственное Агентство по туризму (ГАТ) провело в Нахчыванской автономной республике для представителей туристической индустрии и журналистов презентацию нового тура «По следам общенационального лидера Гейдара Алиева».
Как передает haqqın.az, в ходе поездки представители СМИ и туристической сферы посетили архитектурно-мемориальный комплекс, возведенный на могиле великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.
Важно напомнить, что в 1982 году именно по инициативе Гейдара Алиева останки поэта были перевезены в родной Нахчыван и захоронены рядом с его домом.
В объекты посещений в рамках тура входят музей Гейдара Алиева, бывший Педагогический техникум, в котором общенациональный лидер учился с 1938 по 1939 годы и который является сегодня музеем работ известного художника Бахруза Кенгерли, историческое здание духовной семинарии Zaviyə-Mədrəsə, где ныне расположен Туристический информационный центр НАР, здание Дома пионеров Нахчывана, построенное в 30-х годах ХХ века, религиозно-культурный памятник «Əshabi-Kəhf», реконструированный по личному распоряжению Гейдара Алиева, историко-архитектурный памятник «Xan Sarayı» в Ордубаде, музейный комплекс под открытым небом Момина Хатун, Нахчыванский национальный драматический театр, исторический памятник «Əlincəqala», здание «Qeysəriyyə», исторический памятник пятничной мечети в Ордубаде…
В ходе презентации нового туристического маршрута Кянан Гулузаде, советник председателя Госагентства по туризму, отметил, что основы туризма в Азербайджане были заложены Гейдаром Алиевым, и это направление успешно продолжается нынешним главой государства, президентом Ильхамом Алиевым.
Гулузаде отметил, что новый тур «По следам Гейдара Алиева» является вкладом ГАТ в диверсификацию туристических продуктов страны.
Подводя итоги уходящего года, советник председателя ГАТ сообщил, что число иностранцев, посетивших Азербайджан в 2023-м году, превысило два миллиона. Другими словами, речь идет о 30-процентном росте туристического потока за постпандемийный период.
Что же касается объема внутреннего туризма, то он достиг допандемийных показателей, составив 5 миллионов туристических поездок за год.
«Ближайшей целью Агентства является увеличение туристических продуктов и направлений с тем, чтобы в 2024 году довести уровень въездного турпотока до 4 миллионов человек», - сказал Кянан Гулузаде.
На презентации была представлена детальная информация о новом туре, об исторических и культурных памятниках в Нахчыване, охране которых общенациональный лидер уделял особое внимание, а также о местах, связанных с жизнью и деятельностью Гейдара Алиева.
Фуад Наджафли, полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской автономной республике, рассказал в интервью haqqın.az, что туризм сегодня является одной из одиннадцати приоритетных сфер развития региона, выбранных из 40 различных отраслей экономики.
«Нахчыван имеет огромный туристический потенциал, который, к сожалению, на протяжение многих лет оставался нереализованным, - подчеркнул полномочный представитель главы государства в НАР. - Все 11 ведущих направлений, включая туризм, представляют собой взаимосвязанную, комплексную систему, которая модернизируется и развивается. К сожалению, в Нахчыване остро стоят проблемы засухи и нехватки воды, оказывающие негативное воздействие на сельское хозяйство, являющееся важнейшей отраслью региона. В большей степени это связано с расточительным использованием водных ресурсов трансграничных рек».
По словам Наджафли, после завершения работ, связанных с подготовкой технико-экономического обоснования, в Нахчыване начнется реализация крупных инфраструктурных проектов, а также создание Свободной экономической зоны.
«В Программе по социально-экономическому развитию НАР на 2023-2027 годы заложена огромная работа по кардинальному преобразованию региона, - подчеркнул Наджафли. - Сейчас идет интенсивная подготовка различных проектов, уже официально объявлены тендеры... Думаю, к 2030 году запланированная работа даст свои плоды, и все мы увидим новый, процветающий Нахчыван».
Глава департамента туризма НАР Акпер Новрузов сообщил в беседе с haqqin.az, что в настоящее время полным ходом идут работы над реализацией «Плана развития туризма Нахчыванского региона», которые завершатся в 2024 году и станут для региона Нахчывана «дорожной картой» развития туризма.
«В этом документе будет дана оценка специальных мест для посещений и путешествий туристов, отражено реальное состояние туристического сектора автономной области, его ресурсов и перспектив, - рассказал глава департамента туризма НАР. - Очень важно, что нам предстоит определить пути привлечения частного сектора, местных и зарубежных инвесторов. Также будет определен перечень памятников истории и архитектуры, подлежащих реконструкции и реставрации».
По словам Новрузова, весьма интересными и познавательными должны стать готовящиеся в настоящее время туры в Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева в Ордубадском районе и в заповедник Шахбузском районе.
«На территории Зангезурского национального парка площадью почти в 43 гектара будут организованы специальные тропы для пеших прогулок, создано новое туристическое направление - бердвотчинг (наблюдение за птицами – ред.), являющееся сегодня одним из самых распространенных увлечений в мире, - поделился Акпер Новрузов. - Нахчыван — это рай для экотуризма, в международном путеводителе Birding places наш регион занимает высшее место в категории «A», то есть является особо рекомендуемым для наблюдения за эндемическими видами птиц».
По словам Новрузова, вся работа по развитию туризма будет идти параллельно со строительством новой инфраструктуры. Планируется создать для населения ряд рекреационных территорий – оздоровительных зон отдыха. В частности, такие зоны будут созданы в предгорных местностях Шахбуза, Джульфы и Ордубада.
Новрузов также сообщил, что пик туристического потока в Нахчыванскую автономную республику пришелся на допандемийный 2019 год, когда число побывавших здесь туристов превысило 400 тысяч человек.
«Больше половины из них приехали из соседней Турции, - уточнил Акпер Новрузов. – Пока же цель, стоящая перед нами - довести туристический поток в Нахчыване до допандемийного уровня».