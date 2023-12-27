14600 семей павших и раненых за Карабах получили квартиры. 7600 - автомобили

Невозможно без волнения и душевного трепета наблюдать за тем, как государство вручает семьям шехидов и инвалидам войны ключи от новых квартир и персональных автомобилей. И хотя для Азербайджана эта процедура давно уже не редкость - количество людей, окруженных заботой страны, исчисляется десятками тысяч, эта картина все равно не может оставить равнодушным азербайджанское общество.

Ведь каждый гражданин Азербайджана прекрасно понимает, что эти люди имеют особые заслуги перед государством, в боях за территориальную целостность страны члены их семей стали шехидами, другие положили на алтарь Победы свое здоровье, а это значит, что все они, опаленные огнем, болью и страданиями двух Карабахских войн, заслужили благодарность своей страны и чувство гордости своих соотечественников.

В 90-е годы прошлого века Гейдар Алиев сказал: «Государство постоянно проявляло и будет проявлять заботу как о семьях шехидов, так и о детях шехидов».

За прошедшие десятилетия Азербайджан сумел оправдать слова общенационального лидера, создав в высокопрофессиональную базу и накопив богатый опыт социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны.

Сегодня все мы видим, какое пристальное внимание и заботу проявляет к этой категории граждан президент Ильхам Алиев, как требователен глава государства к малейшим нюансам этой работы.

Следует особо отметить, что после исторической Победы армии Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне программа обеспечения жильем шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз.