14600 семей павших и раненых за Карабах получили квартиры. 7600 - автомобили

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Невозможно без волнения и душевного трепета наблюдать за тем, как государство вручает семьям шехидов и инвалидам войны ключи от новых квартир и персональных автомобилей. И хотя для Азербайджана эта процедура давно уже не редкость - количество людей, окруженных заботой страны, исчисляется десятками тысяч, эта картина все равно не может оставить равнодушным азербайджанское общество.

После исторической Победы армии Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне программа обеспечения жильем шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз

Ведь каждый гражданин Азербайджана прекрасно понимает, что эти люди имеют особые заслуги перед государством, в боях за территориальную целостность страны члены их семей стали шехидами, другие положили на алтарь Победы свое здоровье, а это значит, что все они, опаленные огнем, болью и страданиями двух Карабахских войн, заслужили благодарность своей страны и чувство гордости своих соотечественников.

В 90-е годы прошлого века Гейдар Алиев сказал: «Государство постоянно проявляло и будет проявлять заботу как о семьях шехидов, так и о детях шехидов».

За прошедшие десятилетия Азербайджан сумел оправдать слова общенационального лидера, создав в высокопрофессиональную базу и накопив богатый опыт социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны.

Сегодня все мы видим, какое пристальное внимание и заботу проявляет к этой категории граждан президент Ильхам Алиев, как требователен глава государства к малейшим нюансам этой работы.

Следует особо отметить, что после исторической Победы армии Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне программа обеспечения жильем шехидов и инвалидов войны была расширена в пять раз.

За прошедшие десятилетия Азербайджан создал высокопрофессиональную базу и накопил богатый опыт социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны

Вот и накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года государство передало 200 семьям шехидов и инвалидам войны ключи от новых квартир и индивидуальных домов. В эти же дни 100 инвалидов войны получили автомобили.

Всего же, как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, ордера на индивидуальные дома и новые квартиры получили в общей сложности 14.600 семей шехидов и инвалидов войны. Эта же категория граждан получила благодаря заботе государства 7.600 автомобилей.

Помимо этого, семьи шехидов и инвалиды войны получают разовые страховые выплаты, ежемесячные пенсии и пособия, пользуются множеством привилегий и льгот в сферах образования, работы, трудовой занятости и налогообложения, обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением, реабилитационными средствам и услугами, высокотехнологичными протезами последнего поколения.