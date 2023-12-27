Подсанкционный российский сенатор купил McDonald’s

Конечным бенефициаром сделки по покупке бизнеса McDonald’s в России был основатель компании «Синдика», член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, пишет The Times of Israel. По данным издания, именно он является реальным владельцем актива, а предприниматель Александр Говор — всего лишь подставное лицо.

В распоряжении журналистов оказались тайные записи разговоров президента Global Venture Alliance и владельца ForbesRussia Магомеда Мусаева, который признался, что обеспечил сенатору эту покупку. «Я помог ему получить McDonald’s — самую офигенную компанию. Каноков находится под санкциями, но он купил все эти активы: McDonald’s, OBI… Я ему помог. Арсен Каноков должен мне около $10 млн», — заявил Мусаев.

По словам бизнесмена, он также придумал схему, чтобы сенатор смог вывести деньги из России: рубли переводились через банк «Кремлевский» в Кению, где обналичивались уже в долларах.

Каноков попал под санкции США, Канады, ЕС и Новой Зеландии из-за поддержки войны в Украине. В июле 2022 года сообщалось, что он стал совладельцем российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks, а в январе 2023-го — немецкой сети гипермаркетов OBI. До войны Каноков занимал 160-е место в списке богатейших бизнесменов РФ с состоянием в $750 млн.

Американская корпорация McDonald’s закрыла свои рестораны в России после ее вторжения в Украину, а в мае объявила об уходе из страны и продаже активов. Покупателем сети стал Александр Говор — малоизвестный предприниматель, владевший несколькими заправками, магазинами и 25 франчайзинговыми точками McDonald’s в Сибири.