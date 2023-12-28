«Талибан» в Казахстане больше не запрещен
Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций, сообщает казахстанский МИД.
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. «В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», - цитируют Смадиярова казахстанские СМИ.