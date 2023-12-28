У МЧС усиленный режим работы

В связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом – Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Согласно сообщению ведомства, в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова структурным подразделениям и учреждениям министерства даны соответствующие задачи в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в жизнеобеспечении и других важных объектах, а также организовать работу по оперативному устранению их возможных последствий.