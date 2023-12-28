Второй штат отстранил Трампа от участия в выборах

Госсекретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции. Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п.

Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя экс-президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев, сообщает CNN.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.

Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.

На прошлой неделе Верховный суд Колорадо принял решение об отстранении Трампа от праймериз. Этот случай стал первым в американской истории, когда суд вынес решение на основании 14-й поправки к Конституции и запретил кандидату в президенты участвовать в первичных выборах на территории штата. 14-й поправка была ратифицирована в 1868 году, после Гражданской войны, с целью не допустить проигравших ее конфедератов к президентским выборам.

Газета The New York Times писала, что еще в 15 штатах, помимо Колорадо и Мэн, потребовали не допустить экс-президента к выборам на том же основании, включая Мичиган, Орегон, Нью-Джерси, Висконсин, Аляску, Аризону, Неваду, Нью-Йорк, Техас и др. Иски в Аризоне и Мичигане были первоначально отклонены судом, но потом обжалованы.