Аргентина хочет передать Украине российские вертолеты. Москва недовольна
Москва против того, чтобы Аргентина отправляла российские вертолеты в Украину. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.
«Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России», — заявил российский дипломат.
По словам посла, такой шаг Аргентины противоречил бы ее обязательствам конечного пользователя вертолетов. Он напомнил, что Аргентина «придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе в Украину».
Феоктистов добавил, что правительство Хавьера Милея получило сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии».
В середине декабря портал Noticias Urbanas писал, что новое руководство Аргентины планирует передать Украине два купленных у России транспортных вертолета Ми-171Е. Эта модификация оснащена дополнительными топливными баками, радарами, а также грузовыми кранами.