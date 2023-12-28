Аргентина хочет передать Украине российские вертолеты. Москва недовольна

Москва против того, чтобы Аргентина отправляла российские вертолеты в Украину. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России», — заявил российский дипломат.