Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска в ходе сегодняшнего обстрела использовали все типы ракет, кроме «Калибров».

«Оккупанты использовали «Кинжалов», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505», — цитирует УНИАН слова Игната.

Он также добавил, что сначала российские войска провели разведку с помощью ударных беспилотников типа «Шахед», после чего запустили ракеты разных типов, которые кружили, обходя места, где их могут сбить, а потом уже заходили на цель. «Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Во всех областях, на всех направлениях», — добавил спикер.

В Киеве были госпитализированы семь человек, которые получили ранения при российском обстреле, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, пять человек были госпитализированы в Шевченковском районе. Также он уточнил, что под завалами складского помещения в Шевченковском районе могут находиться три человека. «Троих [уже] достали. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Кличко.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе есть погибшие и пострадавшие в результате российского обстрела.

Киевская городская военная администрация заявила, что в Шевченковском районе, по предварительным данным, поврежден жилой дом. Также зафиксировано возгорание на территории гаражей. В Святошинском районе в многоэтажном жилом доме начался пожар. В другой части района горят припаркованные автомобили. Предварительно, пострадал один человек. В Подольском районе начался пожар на территории складских помещений. Есть пострадавшие. В Дарницком районе был поврежден жилой дом. Предварительно, обошлось без пострадавших или возгорания.

В Харькове в результате российских ударов погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска нанесли более 20 ракетных ударов по Харькову. По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300.