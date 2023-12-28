Украина под массированным ударом России: есть погибшие и раненые фото; обновляется 11:30; что известно
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска в ходе сегодняшнего обстрела использовали все типы ракет, кроме «Калибров».
«Оккупанты использовали «Кинжалов», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505», — цитирует УНИАН слова Игната.
Он также добавил, что сначала российские войска провели разведку с помощью ударных беспилотников типа «Шахед», после чего запустили ракеты разных типов, которые кружили, обходя места, где их могут сбить, а потом уже заходили на цель. «Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Во всех областях, на всех направлениях», — добавил спикер.
В Киеве были госпитализированы семь человек, которые получили ранения при российском обстреле, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, пять человек были госпитализированы в Шевченковском районе. Также он уточнил, что под завалами складского помещения в Шевченковском районе могут находиться три человека. «Троих [уже] достали. Поисково-спасательная операция продолжается», — написал Кличко.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе есть погибшие и пострадавшие в результате российского обстрела.
Киевская городская военная администрация заявила, что в Шевченковском районе, по предварительным данным, поврежден жилой дом. Также зафиксировано возгорание на территории гаражей. В Святошинском районе в многоэтажном жилом доме начался пожар. В другой части района горят припаркованные автомобили. Предварительно, пострадал один человек. В Подольском районе начался пожар на территории складских помещений. Есть пострадавшие. В Дарницком районе был поврежден жилой дом. Предварительно, обошлось без пострадавших или возгорания.
В Харькове в результате российских ударов погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские войска нанесли более 20 ракетных ударов по Харькову. По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300.
* * * 10:43
Появляются первые сообщения о последствиях продолжающегося массированного ракетного удара России по Украине: из Днепра и Киева сообщают о пожарах и жертвах.
В Киеве прогремела серия взрывов. Киевская военная администрация сообщает о падении обломков сбитых ракет в нескольких местах столицы. «Предварительно, есть загорание жилого многоэтажного дома», — пишет телеграм-канал администрации. Мэр города Виталий Кличко заявил о пострадавших. Также он сообщил, что здание станции метро «Лукьяновская» повреждено взрывом.
Днепровский новостной телеграм-канал «Дніпро Оперативний| Війна» пишет, что в городе горит торговый центр и, возможно, есть погибшие.
Во Львове, по предварительной информации, зафиксировано попадание в жилой дом, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его данным, есть пострадавшие. Также он сообщил, что в одном из лицеев города начался пожар. «Вероятно, из-за падения обломков ракеты. На место следуют все профильные службы», — добавил Козицкий.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак так прокомментировал атаку РФ: «Массированная атака террористов, снова по нашим городам летят ракеты, атака по гражданским. Украине необходима поддержка».
«Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и сил для того, чтобы остановить этот террор», — написал он в телеграм-канале.
* * * 09:50
Во многих областях Украины гремит воздушная тревога. Крылатые ракеты, выпущенные российскими стратегическими бомбардировщиками, долетели до территории Украины.
Украинские мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепре, о движении ракет на Миргород в Полтавской области, Кропивницкий, Кривой Рог и на Киевскую область. Кроме того, сообщается о взлете российских МиГ-31, которые также могут нести ракеты.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье и Киеве, Киевской области и Днепре, в Одесской области.
Как пишет украинский мониторинговый канал monitor, большая часть выпущенных россиянами крылатых ракет движется разными маршрутами на запад Украины. Помимо этого, мониторинговые каналы пишут о запуске с российских самолетов гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Это вторая за ночь 29 декабря воздушная тревога в Украине. До этого ее объявляли в связи с атакой дронов и предыдущим запуском ракет. Около 10 ракетных ударов пришлось по Харькову, написал в своем телеграм-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По данным мэра города Игоря Терехова, Харьков обстреливали двумя видами ракет — баллистическими С-300 и крылатыми Х-22.
Прилеты были зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также две ракеты ударили по Львову, сообщил мэр Андрей Садовый. Кроме того, город атаковали более десяти дронов «Шахед». «Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры. …На месте действуют оперативные службы. Информации о жертвах нет», — отметил Садовый. Сообщалось и о взрывах в Черкассах.
В Одессе обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Он отметил, что данные о пострадавших уточняются.