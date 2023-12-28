В России признали: нас не ждут на рынках «дружественных стран»

«Когда мы говорим «нас не пускают на рынок Европы, где мы раньше были, и нам нужно выходить на рынки дружественных стран», мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами», — сказал Белоусов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, сейчас российских товаров нет в Китае, Индии и Вьетнаме. Чтобы они появились там, производителям нужно создавать конкурентные преимущества.

Но есть еще одна проблема — логистика, отметил Белоусов. «Одно дело — везти грузы в Европу через Роттердам, а другое дело — в Юго-Восточную Азию, в Китай, в Индию, в Центральную Азию: затраты другие. Чтобы хотя бы выровнять доходность, нужно прилагать немалые усилия», — признал вице-премьер РФ.

Также он считает проблемой узнаваемость российских брендов.