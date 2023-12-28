Смертельная авария в Баку
В результате дорожно-транспортного происшествия в Баку один человек погиб.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что им поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП. Соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра МЧС прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что легковой автомобиль Kia Rio, потеряв управление, врезался в ограду у дороги. В деформированном автомобиле находились два человека. В результате проведенных спасательных мероприятий из автомобиля был извлечен пассажир с травмами, а также тело второго, погибшего пассажира.