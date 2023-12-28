Безопасно, быстро и удобно: Инновация в бакинском аэропорту

В Международном аэропорту Гейдар Алиев запущена «Система авторизации проездных документов (Travel Document Authorization System)», которая позволит упростить и ускорить процесс прохождения предполетных формальностей, усилить безопасность и сократить очереди в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, новая система, разработанная компанией TAV Technologies, позволяет пассажирам войти в зону предполетного досмотра, самостоятельно отсканировав посадочный талон. Кроме того, система способствует повышению пропускной способности зоны прохождения предполетных формальностей, обеспечив удобство и эффективность.

TDAS независимо от предпочтений пассажиров и политики авиакомпании поддерживает как бумажные, так и электронные посадочные талоны.

«Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт и безопасность наших пассажиров. Кроме того, новая система позволит устранить зависимость от бумажных посадочных талонов, что способствует повышению экологической устойчивости. Решение TDAS также исключит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором», - сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.