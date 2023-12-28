В Баку арестован иностранец: в чем его обвиняют

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста иностранному гражданину Сафари Хамиду Гафуру по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Qafqazinfo, мужчина был задержан в рамках расследования организации тайных от государственной регистрации незаконных международных денежных переводов.

Сафари Хамид Гафур, привлеченный к ответственности в совершении других преступных деяний, предусмотренных статьей 206-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, обвиняется в организации в общей сложности 1 379 тайных операций по переводу валюты на миллионы манатов.

Среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, есть лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы.