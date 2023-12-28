«Не может переварить победу»: представитель Алиева о причинах ухудшения отношений с Францией

На протяжении долгого времени своими вредительскими действиями Франция, оказывающая Армении дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Азербайджаном и Арменией, сказал представитель президента.

Причиной ухудшения двусторонних отношений Азербайджана и Франции является абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армяно-азербайджанского противостояния. Об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью французской Le Monde.

Попытки использовать различные международные площадки вроде Совета Безопасности ООН, Европейского cоюза и его институтов для продвижения антиазербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию Баку в отношении самого Европейского cоюза, где Франции отведена одна из ведущих ролей, заметил Амирбеков.

Поставки Парижем смертоносного вооружения Еревану, подчеркнул Амирбеков, дестабилизируют и подрывают безопасность в регионе Южного Кавказа, толкая его к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов, заключил Э.Амирбеков.