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История создания первой вертолетной эскадрильи Забратского аэропорта уходит в 60-е годы прошлого столетия. С тех пор в Азербайджане сложилась устойчивая и развивающаяся отрасль малой авиации, сфокусированная на подготовке местных профессиональных кадров, эксплуатации новейших воздушных судов. С годами, пользуясь непосредственной поддержкой общенационального лидера Гейдара Алиева, а в дальнейшем президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, устаревшие модели воздушного парка Азербайджана были заменены на новейшие разработки западных авиационных гигантов, таких как Airbus, Sikorsky, Leonardo Helikopters.

В этом году лидеру малой авиации Азербайджана и Каспийского региона - компании ASG Helicopter Services MMC исполнилось ровно 15 лет. Сегодня компания выполняет различные виды полетов на воздушных судах Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109SP, MI 8 AMT, Airbus Helicopters AS-332L1, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт малых самолетов Cessna 172S. За время существования компания стала узнаваема на рынке вертолетных услуг, успешна прошла ребрендинг, технический состав компании сертифицирован как местным, так и международным регуляторами EASA Part-145 и другими международными сертификатами, признана ведущим производителем европейских вертолетов Августа Вестланд компанией Леонардо в качестве «Сертифицированного Сервисного Центра» для воздушных судов типа AW. Персонал предприятия прошел обучение и ежегодно обновляет свои навыки и знания в международных тренинговых центрах и имеет высокую квалификацию в авиационной сфере.

Предприятие занимает лидирующее место в области перевозок малой авиацией в Каспийском регионе. Основной вид деятельности – авиационные услуги нефтяным гигантам, добывающих углеводороды в акватории Каспийского моря. Этот вид авиационных услуг поистине считается уникальным. В экстренных случаях пилотам приходится сажать вертолеты на плавающие платформы и корабли, что требует высочайшего класса пилотирования и огромного опыта проведения подобного рода полетов. С гордостью можно сказать, что почти все пилоты компании обладают такими профессиональными качествами. Пилоты компании осуществляли полеты над Баку для обеспечения съемок Формулы-1 с воздуха, что является одним из сложных элементов пилотирования в условиях городской среды.