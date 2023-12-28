Яйца, считающиеся «натуральными поливитаминами», занимают важное место в нашем рационе. 2 яйца среднего размера содержат 82% нашей ежедневной потребности в витамине D, 50% потребности в фолиевой кислоте, 25% потребности в витамине B2 и 40% потребности в селене. Яйца также богаты витаминами А, Е, В5, В12, железом, йодом и фосфором. Эта пища, богатая 13 незаменимыми витаминами и минералами, также содержит жирные кислоты Омега-3 и антиоксиданты.

Это следующие: рыбные продукты богаты жирными кислотами Омега-3, а также многими минералами и витаминами. Эти продукты снижают риск развития нарушений внимания, кишечных и других заболеваний. Они также улучшают работу мозга, помогают сохранить здоровое сердце и полезны для костей. Белок, содержащийся в рыбе, переваривается быстрее других белков.

Зелень богата витаминами, органическими кислотами, особенно каротином, витаминами С, группы В и фитонцидами. Эти продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Зелень хорошо усваивается и благодаря богатому содержанию клетчатки обеспечивает длительное чувство сытости. Поскольку имеется высокая вероятность загрязнения этих продуктов яйцами глистов, перед употреблением их следует тщательно вымыть.

Яблоки можно называть «кладовой витаминов и минералов». Яблоки богаты железом, калием, фосфором, цинком и легко усваиваются благодаря высокому содержанию клетчатки. Это антиоксидант, а значит, очищает организм от токсинов. Благодаря высокому содержанию витамина С повышает гибкость кровеносных сосудов.

Натуральное оливковое масло богато витаминами А, Е и многими минералами, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное воздействие. Этот жир важен для здоровья мозга и глаз. В то же время считается полезным при лечении и профилактике болезни Альцгеймера.

Сухофрукты удовлетворяют ежедневную потребность человеческого организма в витаминах и минералах, а также потребность мозга в натуральных жирах. В то же время клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в сухофруктах, служат защитой от многих заболеваний.

Естественно ферментированная капуста считается более полезной, чем свежая. При брожении сахар в капусте превращается в молочную кислоту. Молочная кислота сама по себе очень полезна. Обладая пробиотическими и пребиотическими свойствами, она предотвращает рост вредных микроорганизмов в кишечнике и ускоряет выведение токсинов из организма. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, хорошо влияет на процесс пищеварения. Кроме того, продукт богат витамином А, марганцем, калием и кальцием. Она уменьшает уровень холестерина в крови, снижая тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ферментированную капусту чаще всего употребляют в осенне-зимний период, а из-за того, что она богата витамином С, укрепляет иммунитет. Несмотря на свои полезные свойства, квашеную капусту не рекомендуется употреблять при гастритах, язвах, при повышенной кислотности желудка.

AQTA подготовила видеоролик об этих полезных продуктах питания.