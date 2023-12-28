О погоде в последний рабочий день года

30 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 2 тепла, днем - 12-17 тепла, ночью в горах 3-8 мороза, днем - от 3 мороза до 2 градусов тепла.