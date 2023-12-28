На встрече присутствовали руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров, директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов, а также руководители соответствующих структурных подразделений министерства.

В ходе встречи начальник отдела по оказанию услуг гражданам и работе с документацией министерства Рашад Ханларов рассказал об обращениях граждан, поступивших в министерство. Была представлена информация о созданных госагентствах при министерстве и их деятельности.

После этого депутаты рассказали о темах, которые больше всего интересуют граждан представляемых ими регионов, высказали свои мнения и предложения. Руководители ведомств, в свою очередь, ответили на вопросы, озвученные депутатами.