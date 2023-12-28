Рекомендации эксперта Минздрава
Заведующая отделом НИИ медицинской профилактики имени В.Ю. Ахундова Министерства здравоохранения Лала Рустамова в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает о коревой инфекции, какое значение имеет вакцинация населения для ликвидации коревой инфекции...
- Корь – вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Этиологическим фактором коревой инфекции является РНК-содержащий вирус, принадлежащий к роду Morbillivirus семейства Paramyxoviridae. Вирус кори имеет сферическую форму и диаметр 120-230 нм. Вирус может оставаться активным в окружающей среде в течение 2 часов.
Источником инфекции является зараженный корью человек, который становится заразным с 4-го дня инкубационного периода (8-17 дней) до 4-го дня появления сыпи. На 5-й день высыпания больной уже не заразен. Симптомы включают высокую температуру до 38-40°С, озноб, сухой кашель, боязнь света, головную боль, покраснение конъюнктивы, гиперемию зевка, коревую энантему (красные пятна на твердом и мягком небе).
- Какова роль эпидемиологического контроля в предотвращении вспышек коревой инфекции?
- Согласно последним рекомендациям ВОЗ, в настоящее время выделяют 2 основных вида эпидемиологического надзора: индикаторный и эпидемиологический надзор на основе сигнальных событий. В период элиминации кори особенно важно проводить эпидемиологический контроль на основе сигнальных событий и выявлять циркуляцию вируса кори среди населения. Кроме того, очень важно еженедельно в каждой территориальной единице собирать уведомления о наличии случаев кори, полностью расследовать подозрительные случаи в течение 48 часов, определять удельный вес случаев, которые должным образом обследованы, удельный вес случаев, отобранных для лабораторного исследования, и удельный вес случаев, подлежащих лабораторному исследованию в первые 4 дня.
- Хотелось бы узнать о роли лабораторной диагностики в подтверждении случаев кори…
- Окончательный диагноз кори устанавливается в случае лабораторного подтверждения или при наличии эпидемической связи с другим подтвержденным случаем. Идентификация изолятов вируса и определение того, являются ли они эндогенными или экзогенными, считается основным показателем снижения заболеваемости корью. По мнению экспертов ВОЗ, методы молекулярной эпидемиологии должны стать стандартным инструментом отслеживания циркуляции вируса кори в мире.
Опыт показывает, что изменился ареал циркуляции европейских, азиатских и американских штаммов вируса кори. На сегодняшний день идентифицировано 7 различных групп штаммов вируса кори, и используемые в настоящее время вакцины эффективны против всех этих штаммов.
- Какое значение имеет вакцинация населения для ликвидации коревой инфекции?
- В целях ликвидации коревой инфекции важную информацию также дает мониторинг состояния коллективного иммунитета населения против кори. Несмотря на то что уровень охвата вакцинацией является косвенным показателем возникновения коллективного иммунитета, он позволяет выявить случаи невозникновения иммунитета среди привитых лиц, чтобы объективно оценить степень защищенности населения от коревой инфекции. Благодаря вакцинации корь включена в группу контролируемых инфекций.
Вакцинация против коревой инфекции включена в Национальный календарь прививок в большинстве стран мира, в том числе в Азербайджанской Республике. Плановые прививки против кори проводят двукратно: первую в возрасте 1 года, а вторую в возрасте 4-6 лет. Первая доза вакцины против кори обеспечивает защиту примерно на 95%. Так, если с момента первой прививки прошло 4 недели, то можно делать вторую прививку.
Помимо вакцинации, крайне важно обеспечить защиту детей против болезни. Детей не прививают раньше 6 месяцев, если корь приобрела массовый характер, их можно прививать через 6 месяцев, то есть не дожидаясь 1 года.