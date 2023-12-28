Рекомендации эксперта Минздрава

Заведующая отделом НИИ медицинской профилактики имени В.Ю. Ахундова Министерства здравоохранения Лала Рустамова в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает о коревой инфекции, какое значение имеет вакцинация населения для ликвидации коревой инфекции...

- Корь – вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Этиологическим фактором коревой инфекции является РНК-содержащий вирус, принадлежащий к роду Morbillivirus семейства Paramyxoviridae. Вирус кори имеет сферическую форму и диаметр 120-230 нм. Вирус может оставаться активным в окружающей среде в течение 2 часов.

Источником инфекции является зараженный корью человек, который становится заразным с 4-го дня инкубационного периода (8-17 дней) до 4-го дня появления сыпи. На 5-й день высыпания больной уже не заразен. Симптомы включают высокую температуру до 38-40°С, озноб, сухой кашель, боязнь света, головную боль, покраснение конъюнктивы, гиперемию зевка, коревую энантему (красные пятна на твердом и мягком небе).

- Какова роль эпидемиологического контроля в предотвращении вспышек коревой инфекции?

- Согласно последним рекомендациям ВОЗ, в настоящее время выделяют 2 основных вида эпидемиологического надзора: индикаторный и эпидемиологический надзор на основе сигнальных событий. В период элиминации кори особенно важно проводить эпидемиологический контроль на основе сигнальных событий и выявлять циркуляцию вируса кори среди населения. Кроме того, очень важно еженедельно в каждой территориальной единице собирать уведомления о наличии случаев кори, полностью расследовать подозрительные случаи в течение 48 часов, определять удельный вес случаев, которые должным образом обследованы, удельный вес случаев, отобранных для лабораторного исследования, и удельный вес случаев, подлежащих лабораторному исследованию в первые 4 дня.

- Хотелось бы узнать о роли лабораторной диагностики в подтверждении случаев кори…

- Окончательный диагноз кори устанавливается в случае лабораторного подтверждения или при наличии эпидемической связи с другим подтвержденным случаем. Идентификация изолятов вируса и определение того, являются ли они эндогенными или экзогенными, считается основным показателем снижения заболеваемости корью. По мнению экспертов ВОЗ, методы молекулярной эпидемиологии должны стать стандартным инструментом отслеживания циркуляции вируса кори в мире.

Опыт показывает, что изменился ареал циркуляции европейских, азиатских и американских штаммов вируса кори. На сегодняшний день идентифицировано 7 различных групп штаммов вируса кори, и используемые в настоящее время вакцины эффективны против всех этих штаммов.