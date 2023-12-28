Армянский министр об азербайджанских анклавах

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян представил варианты решения вопроса 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией Армении.

"Нужно выявить юридические обоснования. Потому что одно дело просто говорить об этих территориях, другое - когда речь идет о юридических основаниях. После этого либо будет осуществлен обмен, либо будут приняты какие-то решения на местах", - отметил Саносян.

По его словам, процессы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы дадут ответы на эти вопросы.