«Азеригаз» удостоился награды
Состоялась церемония награждения государственных учреждений и компаний, оказавших услуги по строительным работам, проводимым в Лачине.
В церемонии принимали участие специальный представитель президента по Лачинскому району Масим Мамедов, представители ООО Baku Improvement Service, ОАО Lachin Improvement Service, производственного объединения «Азеригаз», ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг», Азербайджан, Государственного агентства водных ресурсов, Государственного агентства автомобильных дорог и многих компаний.
Ряд учреждений и компаний были награждены за заслуги в реконструкции, благоустройстве и создании рабочих мест в Лачине. Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR вошло в число награжденных за деятельность по реконструкции Лачина. Призерам была вручена статуя «Лачинский орел».