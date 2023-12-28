ХАМАС вновь отвергает предложение
Радикальное палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил глава Государственной информационной службы Египта Диаа Рашван, пишет Times of Israel.
До этого Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. План включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства.