Конференция по инжинирингу и предпринимательству при спонсорстве Kapital Bank

Мероприятие, организованное сообществом волонтеров GOUP, было направлено на объединение профессионалов, предпринимателей и заинтересованных лиц в области искусственного интеллекта и открытых технологий. Более 150 участников вовлеклись в обсуждения и презентации по искусственному интеллекту, открытым технологиям и предпринимательству. 35 спикеров выступили в конференции, частью которого были панельные обсуждения и индивидуальные выступления в области инжиниринга и предпринимательства.

Энтузиазм участников и готовность экспертов делиться своим опытом свидетельствуют о растущем интересе среди молодежи нашей страны к предпринимательству, а также к искусственному интеллекту и открытым технологиям. Такие мероприятия предоставляют уникальные возможности для обмена опытом, создания сетей связей и разработки новых идей в сфере информационных технологий.

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