Экс-участника «Что? Где? Когда?» будут судить

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении бывшего адвоката, участника игры «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова.

Отмечается, что Новиков дал интервью, в котором утверждал о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче.

В ходе экспертизы, пишут российские СМИ, также было установлено, что в высказываниях Новикова содержится «мотив политической ненависти и вражды», в том числе по отношению к представителям высших органов управления России.