Экс-участника «Что? Где? Когда?» будут судить
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении бывшего адвоката, участника игры «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова.
Отмечается, что Новиков дал интервью, в котором утверждал о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче.
В ходе экспертизы, пишут российские СМИ, также было установлено, что в высказываниях Новикова содержится «мотив политической ненависти и вражды», в том числе по отношению к представителям высших органов управления России.