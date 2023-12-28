Азербайджанские адвокаты благодарят Ильхама Алиева

Награждение президентом Ильхамом Алиевым членов Коллегии адвокатов в год празднования 100-летия Гейдара Алиева является предметом особой гордости, к тому же в день их профессионального праздника. Об этом сказал председатель Коллегии Анар Багиров.

По его словам, развитие современной азербайджанской адвокатуры связано с именем президента Ильхама Алиева.

«Если сегодня в Азербайджане современная адвокатура воспринимается как один из основных институтов гражданского общества и институт, стоящий на страже прав человека, то это результат принятых указов и распоряжений в связи с развитием адвокатуры. Азербайджанская адвокатура всегда будет рядом с президентом на пути развития страны, обеспечения прав граждан на получение высококачественной юридической помощи, повышения эффективности правосудия, надежной защиты прав и свобод человека, успешного продолжения реформ в судебно-правовой системе. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оправдать оказанное доверие», - подчеркнул глава Коллегии адвокатов.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал указ о награждении группы адвокатов медалью «Терегги» по случаю профессионального праздника - Дня адвоката. Согласно распоряжению, награждены 11 членов Коллегии адвокатов.