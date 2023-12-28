Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:17

Накануне Москву с официальным визитом посетил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Одной из главных на его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была тема международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Ей же были посвящены переговоры, которые вел в столице Армении министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Отметим, что перед вылетом в Ереван Абдоллахиан поговорил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а Сергей Лавров - с министрами иностранных дел Турции и Ирана. Но еще раньше глава российского внешнеполитического ведомства разговаривал на эту же тему с министром иностранных дел Азербайджана.

Следует признать: сам по себе факт, что главной темой интенсивной "телефонной" дипломатии стали вопросы сотрудничества по международному транспортному коридору "Север-Юг", в котором в равной степени заинтересованы все участники этого стратегического проекта, сюрпризом ни для кого не стал. Этот маршрут принципиально важен для России, поскольку его эксплуатация позволит Москве и частично "амортизировать" эффект западных санкций, и укрепить свои позиции в мире, изрядно пошатнувшиеся с момента вторжения в Украину. Исламской Республике Иран МТК "Север-Юг" нужен, по существу, по этой же причине. Что же касается Индии, Турции, Азербайджана и других стран в регионе транспортного коридора, то для них этот проект означает новые транзитные и торговые возможности. На пресс-конференции в Москве, посвященной итогам переговоров с главой МИД Индии, Сергей Лавров заявил, что Москва и Нью-Дели согласовали шаги по сотрудничеству в рамках запуска транспортного коридора. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, которые цитирует ТАСС, проект "Север-Юг" достаточно перспективен, чтобы не нуждаться "во втором дыхании", а потому Лавров выразил надежду, что он будет реализован уже в ближайшее время.

"Сегодня мы согласовали целый ряд шагов, которые позволят нам расширить сотрудничество, в том числе в контексте готовящегося запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", создания транспортного маршрута Ченнаи-Владивосток и сотрудничества по освоению Северного морского пути, - подчеркнул Лавров. — Это очень перспективное направление". Глава российского МИД добавил, что проект коридора "Север-Юг" активно поддерживают лидеры стран, принимающие участие в его реализации. По словам Лаврова, "многие государства утратили доверие по отношению к Западу, что подтолкнет их к развитию мировой экономики не в ущерб кому-то, а на благо". В свою очередь, Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что МТК "Север-Юг" не только принесет пользу Индии и России, но и также поможет развитию транспортной системы стран, расположенных на его маршруте, а также мировой экономике. "Я думаю, что развитие этого коридора отвечает интересам мировой экономики, - отметил министр иностранных дел Индии. - Мы, безусловно, придадим ему самый высокий приоритет". Напомним читателям haqqin.az, что коридор "Север-Юг" (INSTC) представляет собой многорежимную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов общей протяженностью 7 200 км, которая соединит Индию с Россией, а также Иран, Афганистан, Азербайджан, страны Центральной Азии и Европу. Текущими членами проекта МТК "Север-Юг" являются Индия, Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Оман, Сирия, Турция и Украина. У Болгарии на данный момент статус члена-наблюдателя, а Туркменистан на пути к тому, чтобы присоединиться к проекту - как известно, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Ашхабад в 2015 году передал руководству Туркменистана официальное приглашение. Как пишут индийские СМИ, проект МТК "Север-Юг" и его надлежащая реализация необходимы современной Индии для укрепления статуса крупного глобального и одновременно регионального игрока.

"Это - удачный вызов китайским проектам "Один пояс, один путь", поскольку он не заманивает страны посредством инфраструктурных проектов в долговые ловушки, а фокусируется на вопросах сотрудничества для создания инфраструктуры коллективного роста, - пишет в этой связи газета The Times of India. - После начала эксплуатации МТК "Север-Юг" индийскому экспорту, чтобы добраться до заказчиков в России и Центральной Азии, уже не надо будет пользоваться дорогостоящими услугами нидерландского порта Роттердам или сухопутными маршрутами через Китай. России же и странам Центральной Азии INSTC позволит войти в самую быстрорастущую экономику мира и одну из крупнейших мировых потребительских баз". Отметим в этой связи, что, по словам официальных представителей Федерации экспедиторов Индии, проект INSTC на 30 процентов дешевле и на 40 процентов короче традиционных маршрутов. "Если этот маршрут начнет действовать, то объемы двусторонней торговли Индии и России, Индии и Ирана, а также между странами-членами INSTC, будут только возрастать", - подчеркнул представитель Федерации экспедиторов. Маршрут МТК "Север-Юг" соединит порт Мумбаи с Москвой и Санкт-Петербургом через Бандер-Аббас, Бендер-э-Энзели и Астрахань, охватывая важные портовые города в Аравийском, Средиземном, Северном и Черном морях. Это - основной маршрут INSTC, но есть и другие транспортные пути, которые также рассматриваются для включения в INSTC. Если частью INSTC станет маршрут через Азербайджан, то это позволит объединить транспортную связку Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Казахстан. Индия также заинтересована в проходящей через Армению ветке коридора "Север-Юг", поскольку теоретически речь идет о кратчайшем пути, соединяющим порты Персидского залива и Черного моря.

Однако для соединения железных дорог Ирана и Армении необходимы миллиардные инвестиции. Поэтому строительство ветки коридора, проходящей через Армению, рассматривается только для автомобильных грузовых перевозок. Что же касается планов строительства железной дороги между Ираном и Арменией, то на данный момент они не выглядят реалистично. Особенно на фоне обязательств России профинансировать строительство железной дороги Решт-Астара, которая соединит иранские железнодорожные магистрали с азербайджанскими. Ожидается, что в ближайшее время Тегеран и Баку достигнут соглашения относительно этого проекта. В то же время, учитывая, что строительство железной дороги Решт-Астара может затянуться на достаточно долгий срок, Россия параллельно работает над развитием ветки коридора "Север-Юг" через Каспийское море. Уже известно, что количество морских рейсов по этому маршруту между Россией и Ираном за последние два года увеличилось в разы. А Иран, судя по всему, заинтересован в диверсификации коридора "Север-Юг" на Южном Кавказе, то есть проходящего как через Азербайджан, так и через Армению. В связи с чем Хоcсейн Амир Абдоллахиан заявил в Ереване, что Иран "полностью поддерживает установление стабильного мира на Южном Кавказе, а также запуск транзитного маршрута "Север-Юг".

"Мы также приветствуем представленную Николом Пашиняном идею проекта "Перекресток мира", - подчеркнул глава МИД Ирана. – Исламская республика хочет, чтобы мир и стабильность в регионе были обеспечены без вмешательства внешних сил. А это значит, что обеспечить мир и безопасность во всех сферах можно будет только благодаря региональным гарантам". В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о "полной созвучности" позиций Еревана и Тегерана по разблокированию региональных коммуникаций, добавив, что Армения и Иран считают важной полноценную реализацию проекта автомобильной дороги "Север-Юг", а также задействование МТК "Персидский залив - Черное море". Следует отметить, что полноценная реализация коридора "Север-Юг" во многом зависит от обеспечения мира и долгосрочной стабильности в регионе Южного Кавказа. Поэтому тема армяно-азербайджанского мирного процесса обсуждалась во всех упомянутых выше телефонных разговорах и личных встречах министров иностранных дел. Формат "3+2" (Грузия в нем пока не участвует) считается удобной площадкой для многостороннего регионального политико-экономического сотрудничества, включая обеспечение мира в регионе и реализацию крупных проектов.