Посол России о неоднозначных отношениях с Арменией

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что отношения Москвы и Еревана оказались в «неоднозначном» состоянии к концу 2023 года.

«Если попытаться сравнить то, что происходит в наших отношениях сейчас, с тем, что происходило в прошлые годы, то можно сказать, что за всем этим надо наблюдать с пониманием. Когда речь идет о сложных отношениях, непонимании, конечно, все это очень необычно и бессмысленно.

Я считаю, что нужно воспринять то, что сейчас происходит. В плане наших отношений прошедший год можно оценить неоднозначно, причем не только с отрицательной точки зрения. Нам определенно следует сохранить положительную перспективу», - сказал Копыркин.