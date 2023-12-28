«Тяжелый разговор» между Байденом и Нетаньяху

Президент США Джо Байден 23 декабря провел «тяжелый разговор» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу палестинских налоговых сборов, которые Израиль удерживает уже в течение двух месяцев. Об этом информирует израильское издание «Детали» со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.

Согласно информации, Байден потребовал, чтобы Нетаньяху решил проблему, и прервал разговор. По словам чиновников, это был один из самых трудных и разочаровывающих телефонных разговоров между Байденом и Нетаньяху с начала войны в Газе. Этот разговор – еще один признак растущей напряженности между президентом США и премьер-министром Израиля в последние недели.

45-минутный разговор был посвящен следующему этапу наземной операции Израиля в секторе Газа и плану по ее расширению до лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центре сектора. Однако ближе к концу разговора Байден выразил Нетаньяху свою обеспокоенность по поводу замораживания Израилем налоговых сборов для Палестинской администрации. Президент попросил премьер-министра выполнить условия предложения, которое Израиль сам представил США несколько недель назад. Согласно этому предложению, налоговые сборы будут переданы на хранение в Норвегию до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, которая гарантирует, что эти деньги не попадут ХАМАС.

Палестинская администрация с предложением согласилась. Однако Нетаньяху заявил Байдену, что больше не считает этот вариант хорошим и что не доверяет Норвегии. По его словам, Палестинская администрация должна просто взять ту часть налоговых сборов, которую Израиль готов ей передать. Байден ответил, что США доверяют Норвегии и этого должно быть достаточно, чтобы Израиль также положился на этот вариант.

Источники также утверждают, что Байден сказал Нетаньяху, что он должен разобраться с экстремистами в своей коалиции, которые выступают против перевода налоговых сборов. Через несколько минут Байден сообщил, что ожидает от Нетаньяху решения вопроса, и добавил, что «разговор окончен».