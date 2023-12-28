Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, сообщает на своем сайте канцелярия президента.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.

"Президент Анджей Дуда говорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13.00 (16:00 по бакинскому времени) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем", - говорится в сообщении.