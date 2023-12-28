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На расположенном в Дашкесанском районе Човдарском интегрированном участке по переработке (ЧИРУП) ЗАО AzerGold в тестовом режиме введен в эксплуатацию завод по чановому выщелачиванию. 28 декабря министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Метин Эйнуллаев, замминистра экономики Самед Баширли, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, местных органов исполнительной власти и Азербайджанского инвестиционного холдинга осмотрели предприятие.

Они ознакомились с деятельностью завода, который будет осуществлять переработку руд драгоценных металлов на ЧИРУП по технологии чанового выщелачивания (CIL – Carbon in Leach), а также с процессами добычи и управления влажными отходами на руднике «Човдар». Участникам визита была представлена подробная информация о строительно-монтажных работах, применяемых технологиях и производственных возможностях завода, построенного с целью дальнейшего повышения технико-экономической эффективности при переработке руд драгоценных металлов, добываемых на рудниках ЗАО AzerGold, расположенных в Дашкесанском и Гёйгёльском районах. Было отмечено, что Акционерное Общество, которое с 2017 года начало активную добычу на золоторудном месторождении «Човдар», также осуществило обширные геологические исследования с целью увеличения его запасов. В результате были достигнуты увеличение запасов золоторудного месторождения, открытие на флангах группы месторождений золота «Агйохуш» и месторождения золота «Мярах», проведена обширная разведка месторождения золота «Тюлаллар», открытого во времена СССР, и ввод в эксплуатацию указанных месторождений. Таким образом, на месторождении «Човдар» запасы золота, которое может быть реализовано, наряду с оксидными рудами, были увеличены со 179 тыс. унций до 609 тыс. унций за счет обнаруженных транзитных и сульфидных руд, а срок эксплуатации продлен до 2029 года. Кроме того, за счет рудников, расположенных на флангах, общий запас золота был доведен до 778 тыс. унций.

До внимания также было доведено, что с целью централизованного использования имеющихся материально-технических ресурсов в процессе переработки руд драгоценных металлов, добываемых на месторождении «Човдар» и флангах, в 2020 году на базе участка по переработке «Човдар» был создан ЧИРУП. Назначение нового завода, построенного на региональном участке по переработке общей площадью 502 га, заключается в переработке руд оптимальным технологическим способом на сульфидной фазе – на этапе, когда процесс добычи и производства на фланговых рудниках более сложный, эксплуатационные расходы выше. Так, благодаря деятельности завода с годовым обрабатывающим потенциалом в 1,1 млн тонн руды будет обеспечен выход золота на 90% в зависимости от минералогического состава и металлургических свойств руд. А на оксидной фазе золотых месторождений для обеспечения максимальной эффективности применяется технология кучного выщелачивания (HLP – Heap Leach Pad). В рамках ознакомительного визита было отмечено, что технология чанового выщелачивания на ЧИРУП была спроектирована на основе технологического дизайна, разработанного британской компанией Micon International Co Limited. Работы на заводе, построенном при участии турецкой компании Maqro Construction в качестве основного подрядчика и оснащенном современным оборудованием производства Германии, Швеции, Швейцарии, Канады и Турции, в хранилище влажных отходов и других объектах вспомогательной инфраструктуры, а также по прокладке трубопровода технической воды из реки Гошгарчай были полностью завершены в течение 22 месяцев.

В ходе реализации проекта были строго соблюдены все нормы безопасности в соответствии с требованиями местного и международного законодательства. Согласно Документу об оценке воздействия проекта на окружающую и социальную среду, утвержденному Государственным агентством экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов, было полностью обеспечено соответствие производства высоким экологическим нормам и стандартам. На заводе создана соответствующая система управления здоровьем и безопасностью труда работников.