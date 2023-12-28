Бахтияр Гаджиев призывается к ответу

Как сообщает haqqin.az, в процессе под председательством судьи Али Мамедова участвовали журналисты, правозащитники и представители посольства США в Баку. Потерпевшие по делу – Ульвия Мурадова и Орхан Абдуллаев – не явились на подготовительное заседание. На вопрос судьи Б.Гаджиев и сторона защиты ответили, что возражений в связи с этим не имеют.

Судья сообщил, что права Гаджиева будут защищать три адвоката – Джавад Джавадов, Агиль Лаидж и Эльчин Садыгов. В качестве государственного обвинителя выступит Эльдар Гамзаев. На процессе будет осуществляться аудио и видеозапись.

Затем были уточнены анкетные данные Б.Гаджиева. Судья разъяснил обвиняемому его права, последний сообщил, что ознакомился с обвинительным актом, знает свои права, однако суть обвинения ему непонятна.

Судья сообщил, что после получения обвинительного акта должно пройти как минимум семь дней, дабы Б.Гаджиев и его адвокаты смогли выстроить свою защиту. Подготовительное заседание было отложено до 7 января.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Ульвия Мурадова и Орхан Абдуллаев.