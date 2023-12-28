Сколько потратят на Карабах?

На восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах из государственного бюджета выделено более 11,2 млрд манатов. Об этом говорится в подготовленном министерством финансов Азербайджана "Путеводителе по бюджету для граждан".

"В освобожденных районах и городах в этом году в эксплуатацию введен целый ряд крупных инфраструктурных объектов", - отмечается в документе.