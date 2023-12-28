МИД Украины об «усталости» от войны и переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко обратился к тем, кто «устал» от войны и пропагандирует «переговоры» с Российской Федерацией после массированного ракетного обстрела, который устроила 29 декабря РФ, сообщают украинские СМИ.

Как отдельно говорится в заявлении МИД Украины, российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. «Преступления, которые сегодня совершила Россия в Украине, – ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны», - говорится в заявлении.