Предпринимателей освобождают от проверок еще на год

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2025 года. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава государства также подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О страховании от безработицы».

Согласно закону, срок страхового стажа в Азербайджане снижен с 30 до 24 месяцев.

Таким образом, лицо в Азербайджане со сроком страхового стажа в 24 месяца сможет получить пособие по безработице, если останется без работы не по своей воле.