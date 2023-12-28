В Китае новый министр обороны

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента) проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Седьмое заседание ПК ВСНП 14-го созыва завершилось во второй половине дня 29 декабря в Доме народных собраний в Пекине. После голосования собрание приняло решение <...> назначить Дун Цзюня министром обороны", - говорится в сообщении.

Дун Цзюнь занимал должность главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2021 года, до этого с 2017 года был заместителем командующего Южным театром боевого командования НОАК.