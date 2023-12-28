Россия призвала еще 130 тысяч человек

Министерство обороны РФ объявило об окончании осеннего призыва на военную службу. Во время осеннего призыва в ряды ВС России было призвано 130 тыс. человек.

Отметим, что на днях также было озвучено количество военнослужащих-контрактников, проходящих службу в российской армии. Впервые с начала войны в Украине Россия обнародовала численность военнослужащих-контрактников. В материале Минобороны России «Армия в цифрах-2023» отмечено, что всего в настоящее время в российской армии по контракту служат более 640 тыс. человек.