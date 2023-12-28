Генштаб: Российская ракета залетела в Польшу обновлено 18:18
В польском Генштабе подтвердили, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета, ранее об этом сообщили СМИ.
Во время массированной ракетной атаки на Украину утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Все время, что он находился в воздушном пространстве страны, его сопровождали системы ПВО. Затем объект исчез с радаров, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Polsat News со ссылкой на источники сообщил, что, скорее всего, в польское воздушное пространство влетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
Президент республики Анжей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства.
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В Польше с утра, во время российской атаки на Украину, зафиксировали нарушение воздушного пространства, не исключена преднамеренная провокация, сообщил генерал польской армии Роман Полька.
По его словам, оперативное командование Вооруженных сил Польши требует больше времени, чтобы проанализировать траекторию полета утреннего объекта, найти его остатки или же идентифицировать. В то же время Варшава осознает то, что в Украине сейчас идет война и польскую границу может пересечь любая ракета.
Полько отметил, что Украина якобы использует некоторые устаревшие системы противовоздушной обороны, которые также могут сбиться с курса. В то же время генерал предположил, что российские войска могут намеренно проводить операции или обстрелы возле украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.
"Интенсивных боевых действий нет. Это, безусловно, провокационные действия, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это показательно", - подчеркнул Полько.