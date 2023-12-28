18:18

В польском Генштабе подтвердили, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета, ранее об этом сообщили СМИ. Во время массированной ракетной атаки на Украину утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Все время, что он находился в воздушном пространстве страны, его сопровождали системы ПВО. Затем объект исчез с радаров, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши. Polsat News со ссылкой на источники сообщил, что, скорее всего, в польское воздушное пространство влетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной. Президент республики Анжей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства.

* * * 16:39 В Польше с утра, во время российской атаки на Украину, зафиксировали нарушение воздушного пространства, не исключена преднамеренная провокация, сообщил генерал польской армии Роман Полька.